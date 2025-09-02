В Китае разработали космическую стиральную машину

Группа специалистов из Пекина разработала компактную стиральную машину для орбитальных космических станций или даже для будущих баз на других планетах. Как сообщает газета South China Morning Post, такая машина не нуждается в химических моющих средствах, стирает одежду, используя озон, и расходует очень мало воды - ограниченного ресурса в космосе.

Издание приводит информацию разработчиков из Китайского центра исследований и подготовки тайконавтов, согласно которому это "стирающее устройство" кубической формы имеет размер примерно с обычную багажную сумку и весит 12 кг.

Машина использует всего 400 мл воды за цикл, в ходе которого стирается комплект одежды в 800 г. Вода подается в устройство виде тумана с помощью распыления. Вместо моющего средства машина использует ультрафиолетовое излучение для выработки озона - мощного дезинфицирующего средства, которое стерилизует одежду. Новая система имеет 30-минутный цикл очистки, включающий распыление водного тумана, стерилизацию озоном и сушку. Все это происходит в герметичной камере, предотвращающей утечку газа.

Как указывает издание, до сих пор у покорителей космоса не было возможности стирать одежду на орбите, ее носят определенное время, а затем пакуют в грузовые капсулы, которые сгорают в атмосфере Земли. Новая система решает эти проблемы и может снизить общий вес одежды, которую берут с собой экипажи китайской орбитальной станции "Тяньгун", более чем на 60%, полагают разработчики космической стиральной машины.