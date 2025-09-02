Amazon вложит $4,4 млрд в дата-центры в Новой Зеландии

Amazon официально объявила о запуске облачных сервисов в Новой Зеландии и подтвердила планы инвестировать более 7,5 млрд новозеландских долларов (около 4,4 млрд долларов США) в строительство дата-центров.

© Ferra.ru

Речь идёт о создании региона AWS Asia Pacific (New Zealand), который будет обслуживать растущий спрос на облачные услуги и предоставит компаниям возможность хранить данные и разворачивать сервисы внутри страны.

По расчётам, проект даст свыше тысячи постоянных рабочих мест ежегодно и принесёт экономике около 10,8 млрд новозеландских долларов в виде добавленной стоимости. Однако сроки реализации инвестиций пока не раскрываются.

Правительство Новой Зеландии рассчитывает, что привлечение крупных иностранных компаний поможет оживить экономику, которая вышла из рецессии только в прошлом году. Для этого власти упростили правила согласования строительных проектов и изменили визовую политику, чтобы привлечь инвесторов и специалистов из-за рубежа.

На церемонии запуска премьер-министр Кристофер Лаксон отметил, что строительство в Новой Зеландии обходится дороже, чем в Австралии, примерно на 20%. По его словам, именно поэтому стране пришлось реформировать законодательство для ускорения согласований.