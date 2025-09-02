Названа новая угроза человечеству

Технология «зеркальной жизни», которую разрабатывают ученые, может представлять угрозу для человечества. Такое заявление сделал биолог Джон Гласс, сообщает «Общественное телевидение России».

Для «зеркальных» организмов характерна ДНК, закрученная в другую сторону. Предполагается, что они помогут создать новые эффективные лекарства. Но ученые опасаются, что такие организмы могут быть опасны.

Так, человеческое тело будет не способно справиться с «зеркальной» бактерией. Попав в организм, она нанесет непоправимый удар по иммунитету. Такая форма жизни также начнет быстро распространяться, так как не будет естественных хищников, способных ее уничтожить.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

