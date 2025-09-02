Названы лучшие ноутбуки для учебы и работы стоимостью от 35 тыс. рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших компактных ноутбуков для учебы и офисной работы.

Открывает список Honor MagicBook X14 (2025) стоимостью от 34,9 тыс. руб. Он получил металлический корпус весом 1,4 кг и толщиной 19,5 мм, 14-дюймовый IPS-экран с тонкими рамками, разрешением Full HD и яркостью 300 нит, а также разъемы USB-A, USB-C, HDMI и 3,5-мм миниджек для наушников и микрофона. Среди прочих параметров отмечается использование процессора Intel Core i5-12450H, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Следом идет Lunnen Ground 14, ноутбук от суббренда «Яндекса», предлагаемый по цене от 41,4 тыс. руб. Устройство получило корпус весом 1,35 кг и толщиной 16,3 мм, 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и яркостью 350 нит, процессор AMD Ryzen 7 7730U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.

Замыкает топ Xiaomi RedmiBook 14 (2025), который при цене от 74,4 тыс. руб. может похвастаться IPS-дисплеем на 14 дюймов с разрешением 2,8K, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит, процессором Intel Core 5 220H с памятью 16/512 ГБ.