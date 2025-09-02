В российском регионе обнаружили шкатулку из Древнего Египта

Археологи обнаружили в Оренбургской области курган с захоронением женщины, где также находилась шкатулка из Древнего Египта. Находку датировали VI – V веками до нашей эры.

Раскопки провели на объекте Каликино-II на берегу реки Ток. Ранее там выявили более 20 курганов разных эпох: от начала бронзового века до конца раннего железного века.

Ученые из Оренбургского государственного педагогического университета рассказали о результатах исследования кургана №3. Он отличался крупными размерами и содержал большое количество погребений. Так, удалось раскопать 20 могил раннего железного века (IV – III века до нашей эры).

В центральной части кургана сохранились два захоронения. Более раннее из них датировали VI – V веками до нашей эры. Оно принадлежало женщине в возрасте около 50 лет. Рядом с останками лежали бронзовое зеркало и три железных шилья. Но гораздо более интересной находкой признали остатки шкатулки. Ее крышка была оснащена поворотным механизмом, внутри располагались четыре отсека, а наружную часть украшала разноцветная инкрустация в виде цветов.

Исследование показало, что шкатулку изготовили из египетского фаянса. Ученые предположили, что ее привезли в степную зону из Древнего Египта. Эта находка указывает на обширные культурные и торговые связи между древними сообществами, сообщает журнал Археология Евразийских степей.

Ранее при раскопках под Суздалем нашли индийскую монету джитал. Ее датировали VIII – IX веками нашей эры. Это первая подобная находка такого рода в регионе.