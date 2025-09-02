Для iPhone выпустили чехол-шлепанцы

Американский бренд Crocs совместно с южнокорейской компанией SLBS выпустил чехлы для смартфонов iPhone, выполненные в дизайне фирменных сабо. Об этом сообщает Rozetked.

© Crocs

Аксессуары совместимы с декоративными «джибитсами» jibbitz, что позволяет персонализировать устройство. До настоящего времени чехлы в виде Crocs были доступны только для владельцев Samsung Galaxy S25. Теперь линейка расширена версиями для iPhone 15, Pro, Pro Max, а также для iPhone 16, Pro и Pro Max.

Чехол SLBS x Crocs выполнен из термопластичного полиуретана. Заявлено, что аксессуар для смартфона имеет приятную текстуру, обеспечивающую надежное сцепление и защищу устройства от падений. При желании пользователи могут снять ремешок. Чехол доступен в пастельных тонах, таких как мятно-зеленый и нежно-розовый, а также слоновая кость, нежно-голубой и черный.

Розничные продажи стартовали на южнокорейских маркетплейсах Musinsa и 29CM. Стоимость чехла составляет 64500 вон (около 3,7 тыс. руб.).

Crocs — американский производитель популярных сабо, закрытых шлепанцев с отверстиями для вентиляции и крепления джибитсов.