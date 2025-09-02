Российские ученые создали новый способ очистки воды от нефти

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые разработали новый способ очистки воды от нефтяных загрязнений. Технология основана на использовании бактерий, способных разлагать длинные углеродные цепочки нефтепродуктов.

Микроорганизмы, применяемые в методе, изначально были выделены из каменного угля. В процессе эволюции они адаптировались к потреблению сложных углеродных соединений, что делает их эффективными для ликвидации последствий нефтяных загрязнений.

Для доставки бактерий в придонные слои воды используется специальный биогель. Он защищает микроорганизмы от негативных факторов среды и служит носителем. Процесс очистки происходит естественным путем — бактерии расщепляют нефтепродукты на простые вещества, которые затем превращаются в воду и углекислый газ.

Технология не представляет сложности в применении. Достаточно внести бактерии с биогелем в загрязненную воду и контролировать концентрацию микроорганизмов. При оптимальных температурах процесс разложения занимает минимальное время.

Разработка особенно актуальна для ликвидации последствий экологических катастроф и очистки промышленных стоков.