Названы 7 новых функций грядущих AirPods Pro 3

Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал, какие обновления нас ждут в AirPods Pro 3, которые будут представлены совсем скоро.

© Unsplash

Совершенно новый кейс. Кнопка для сопряжения будет только одна, а свет во время зарядки наушников будет проходить сквозь кейс, как и в случае с AirPods 4. Кроме того, по слухам, бокс для AirPods 3 Pro станет в целом меньше.

Новый чип H3. Он увеличит скорость работы наушников, уменьшит задержку, улучшит режим прозрачности, распознавание разговоров, сделать Siri надёжнее и т. п. Также появятся новые функции. Например, живой перевод.

Улучшенное активное шумоподавление. Вероятнее всего, Apple обновит и микрофоны. Получит обновление и режим прозрачности.

Определение температуры. Благодаря этой функции AirPods предупредят вас, когда у вас начнёт подниматься температура или когда у вас будет риск получить тепловой удар.

© Max Tech

Улучшенное качество динамика. Сейчас во многих наушниках - аналогах AirPods Pro 2 два динамика: один для басов и средних частот и один для высоких частот. Поэтому Apple либо тоже пойдёт по этому пути, либо прокачает то, что уже есть.

Функция мониторинга сердечного ритма. Скорее всего, она появится в новинке.

Уменьшение размера наушников. За счёт этого они должны стать намного удобнее.