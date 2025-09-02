В России открыли предзаказ на ИИ-смартфон HUAWEI

В России открылся предзаказ на флагманский смартфон HUAWEI Pura 80, поступил в продажу планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Базовая модель флагманской линейки HUAWEI Pura 80 получила тройную камеру XMAGE: основной модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой, телеобъектив на 12 Мп с 5-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольный объектив с сенсором на 13 Мп.

Также отмечается, что в смартфоне реализованы функции генеративного ИИ, в том числе интеллектуальный ассистент «Алиса» в заметках, голосовое управление и AI-функции обработки изображений.

Среди прочих параметров отмечается наличие 6,6-дюймового OLED-экрана с частотой 120 Гц, защищенного стеклом Kunlun Glass 2, аккумулятора емкостью 5170 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки и беспроводной мощностью 66 и 50 Вт соответственно.

Смартфон доступен в трех цветах: матовом черном, белом и золотом по цене от 59,9 тыс. руб. в конфигурации 12/256 ГБ.

Планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 выделяется экраном PaperMatte с технологией нанотравления и оптического подавления бликов, поддержкой стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), аккумулятором емкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Также отмечается поддержка ПК-версии WPS Office, расширенных ИИ-функций в блокноте и приложения для рисования GoPaint.

MatePad 11,5 предлагается по цене от 21,9 тыс. руб.