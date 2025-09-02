Владельцы Pixel 10 столкнулись с первой массовой проблемой

У владельцев Pixel 10 появилась первая массовая проблема — экран. На форумах и на Reddit пользователи жалуются на странные сбои: дисплей внезапно покрывается «цветным снегом» и рябью, хотя смартфон при этом остаётся отзывчивым.

© Ferra.ru

Один из случаев описал читатель Android Authority, у которого картинка внезапно исказилась без всяких причин. Похожие истории стали появляться и в сообществе Reddit, где десятки людей в комментариях подтвердили, что столкнулись с такой же ошибкой.

Пока неясно, связано ли это с браком дисплея или с программным сбоем, но некоторые владельцы отмечают, что через время экран «сам» возвращается в норму. Это даёт основания предполагать, что проблема может крыться в драйверах или прошивке, а не в железе.

© Android Authority

Google уже обратила внимание на жалобы: официальный аккаунт PixelCommunity в Reddit собирает информацию у пользователей.

Тем не менее, видеть подобные артефакты на только что купленном флагмане — удовольствие сомнительное, и многие надеются на скорое обновление с исправлением ошибки.