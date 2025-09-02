Vivo представила бюджетный смартфон с батареей на 8200 мАч

Vivo представила новый бюджетный смартфон Y500 с акцентом на автономность и прочность.

© Ferra.ru

Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 8200 мАч — самый крупный в истории бренда — с поддержкой 90-Вт быстрой зарядки.

В нем используется полутвёрдотельная технология. При -20°C смартфон способен воспроизводить видео 16,7 часа, а при +35°C вести прямой эфир более 13 часов. По заявлению производителя, батарея сохраняет ресурс до шести лет.

Смартфон построен на чипсете MediaTek Dimensity 7300 и оснащён прямым 6,78-дюймовым дисплеем, выполнен в строгом дизайне с матовым покрытием и доступен в трёх цветах: синий, фиолетовый и чёрный.

© ITHome

Модель также получила защиту уровня IP69, выдерживая 24-часовое погружение на глубину 1,5 м. Корпус выполнен по новой ударопрочной архитектуре, прошёл сертификацию SGS и способен выдерживать падения и изгибающие нагрузки вдвое лучше предшественников.

Старт продаж намечен на 5 сентября. Цена — от 1399 юаней (около $200), с учётом господдержки — от 1189 юаней.