Google завершила разработку ИИ-очков

Google завершила разработку собственных ИИ-очков и готова к скорому анонсу, сообщает ITHome.

© Ferra.ru

Прототип был создан Quanta, а контрактным производителем выступила HTC, имеющая опыт в выпуске собственных очков VIVE Eagle. Таким образом, вся цепочка поставок уже готова, а выход продукта зависит лишь от решения Google.

Стоит отметить, что рынок умных очков сейчас активно растёт. По данным Counterpoint Research, в I половине 2025 года поставки увеличились на 110% год к году. Причём 78% пришлись именно на модели с ИИ, тогда как ещё год назад их доля составляла менее половины.

Лидером сегмента остаётся компания Цукерберга за счет совместной с Ray-Ban модели и долей 73%.

Эксперты отмечают, что выход Google способен серьёзно изменить баланс сил. Благодаря платформе Android XR компания сможет предложить привычный для пользователей Android интерфейс и более тесную интеграцию со смартфонами.