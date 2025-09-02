OnePlus 15 впервые получит собственный движок обработки фото и видео

OnePlus готовит серьёзный пересмотр своей стратегии — впервые за всю историю бренд представит собственный движок обработки фото и видео.

В модели OnePlus 15 дебютирует Image Engine — платформа, разработанная компанией для полного контроля над съёмкой и постобработкой. Эта система стала результатом четырёх лет инвестиций в R&D, начатых ещё в 2021 году по инициативе Пита Лау.

В отличие от прошлых «косметических» улучшений, Image Engine задуман как фундаментальное решение: он отвечает за детализацию в ночных сценах, корректную передачу оттенков кожи и расширенный динамический диапазон.

Движок будет тесно интегрирован с тройной 50-Мп камерой и чипсетом Snapdragon 8 Elite 2, что сделает OnePlus 15 самым амбициозным флагманом компании в фото- и видеосъёмке.

Инсайдеры также предполагают отказ от брендинга Hasselblad, с которым OnePlus сотрудничал более четырёх лет. Помимо камеры, смартфону приписывают 6,78-дюймовый OLED-экран с частотой 165 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков, защиту IP68/69 и новую «Plus Key» кнопку. Анонс ожидается в конце 2025 или начале 2026 года.