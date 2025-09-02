BlueFox анонсировала выпуск компактного смартфона

Китайский бренд BlueFox анонсировал выпуск компактного смартфона под кодовым названием BlueFox β, который выйдет в июне 2026 года.

© Ferra.ru

Новинка выделяется необычно маленькими для современных реалий габаритами — всего 117 × 54,6 мм и экраном диагональю 4,7 дюйма.

Устройство получит 90-Гц LCD-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей и соотношением сторон 20:9. Максимальная яркость составит 600 нит. Экран выполнен с отверстием под фронтальную камеру.

Корпус — с металлической рамкой, задняя панель из матового AG-стекла. Для разблокировки предусмотрен сканер отпечатков на боковой грани.

© ITHome

За производительность будет отвечать процессор MediaTek G100, а из полезных мелочей обещаны NFC, инфракрасный порт и, вероятно, линейный вибромотор. Питание обеспечит батарея на 3500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 или 33 Вт.

Работать смартфон будет на базе Android 16. Производитель позиционирует BlueFox β как бизнес-ориентированный компактный аппарат с симметричными скруглениями корпуса и акцентом на удобство повседневного использования.