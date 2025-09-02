Раскрыты траты Oppo на создание «защитного» экрана Find X9

OPPO, по слухам, вложила свыше 1 млрд юаней (около $140 млн) в разработку «защитного» экрана для грядущей серии смартфонов Find X9. Об этом сообщил инсайдер в Weibo.

Речь идет о кастомной подложке дисплея с акцентом на снижение нагрузки на глаза и специальном «мягком режиме» подсветки.

По словам источника, идея появилась после обращений пользователей, которые жаловались на усталость глаз. И OPPO решила сделать акцент на зрительной безопасности.

В дополнение к экрану, руководитель линейки Find Чжоу Ибао отметил, что Find X9 станет «подарком к 30-летию компании».

Смартфон получит рекордно тонкие рамки по периметру, ультразвуковой сканер отпечатков, поддержку беспроводной зарядки и защиту корпуса сразу по стандартам IP66, IP68 и IP69.

По последним данным, стандартный Find X9 оснастят 6,59-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Также новинка сможет похвастаться тройной камерой: 50 Мп Sony LYT-808 с OIS, 50 Мп «шириком» Samsung JN5 и 50 Мп телевиком JN9 с 3-кратным оптическим зумом.