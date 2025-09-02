Samsung Galaxy Z Fold7 начал облезать

С выхода складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7 прошло чуть более месяца, а первые владельцы уже начали сообщать о проблемах с качеством корпуса. В сети появились жалобы на отслаивающееся покрытие металлических элементов устройства, сообщает портал Android Authority.

Пользователи утверждают, что корпус смартфона облезает даже без механического воздействия и не зависит от выбранного цвета корпуса. Схожая проблема ранее отмечалась и у предшественника — Galaxy Z Fold6.

Компания Samsung в прошлом объясняла подобные случаи возможным влиянием сторонних зарядных устройств. В руководстве по поддержке указывалось, что использование несовместимых адаптеров с недостаточным заземлением может приводить к утечке тока, воздействующего на анодированное покрытие корпуса.

При этом как минимум один из владельцев Galaxy Z Fold7 сообщил, что использовал исключительно фирменное зарядное устройство мощностью 25 Вт. Это может означать, что проблема может быть связана с процессом покраски Samsung или с тем, что фирменные зарядные устройства имеют недостаточное заземление.