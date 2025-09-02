В РФ разработали способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью бактерий

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали эффективный способ очистки воды от нефтепродуктов методом биологической деструкции. Ликвидировать загрязнения теперь можно будет с помощью специальных бактерий, которые "приучены" поглощать длинные углеродные цепочки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

© Johan Nilsson/EPA/TACC

"Команда НГТУ предложила очищать загрязненную нефтепродуктами воду с помощью специальных бактерий, способных питаться длинными углеродными цепочками. Привычный для одноклеточных организмов способ питания ученые новосибирского вуза взяли на вооружение для ликвидации последствий экологических катастроф. Опускаться на дно бактериям помогает специальный биогель, который защищает их от негативных факторов среды и является носителем для них в придонные слои", - говорится в сообщении.

Микроорганизмы, которые когда-то присутствовали в растениях и деревьях, вместе с остатками растений превратились в каменный уголь, а при получении гуминовых кислот из угля бактерии снова "ожили". Эти микроорганизмы в процессе эволюции привыкли поглощать длинные углеродные цепочки - то, что входит в состав нефтепродуктов, и теперь этот "навык" поможет ликвидировать последствия загрязнений.

"Сами бактерии безопасны, а технология переработки нефтепродуктов не представляет сложности. Достаточно запустить бактерии-нефтедеструкторы с биогелем в загрязненную воду и дождаться, когда они расщепят длинные углеродные цепочки на более мелкие и разложат на простые вещества, которые можно или быстро утилизировать с помощью специальных уловителей, или дождаться, пока они сами превратятся в естественных условиях в воду и углекислый газ. Единственное, что придется контролировать, - это концентрацию микроорганизмов: при большом или малом их скоплении переработка нефти происходит неэффективно", - добавили в НГТУ.

Процесс нефтедеструкции занимает мало времени при оптимальных температурах.