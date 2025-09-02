Apple обязали снизить опасное электромагнитное излучение в iPhone

Компания Apple готовит обновление программного обеспечения для iPhone 12, которое снизит уровень удельного коэффициента поглощения (SAR) — показателя воздействия электромагнитного излучения на организм человека. Изменения будут распространяться исключительно на устройства, находящиеся в странах Европейского союза, сообщает 9to5Mac.

© Apple

Поводом для корректировки стали претензии регуляторов во Франции, где в прошлом году у Apple заподозрили превышение допустимого уровня SAR. После проверки компания выпустила обновление iOS 17.1, в котором снизила показатели для французских пользователей.

Теперь Еврокомиссия потребовала, чтобы аналогичное решение было распространено на все iPhone 12, работающие в пределах ЕС. Какие-либо новые функции или ограничения в связи с обновлением в смартфоне не появятся.

Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) в 2023 году объявило о временном запрете продаж iPhone 12 из-за превышения допустимого уровня SAR, в связи с чем Apple была вынуждена выпустить исправляющее обновление. В других странах ЕС запрет на iPhone 12 так и не ввели. Более того, этот смартфон официально не продается уже несколько лет.