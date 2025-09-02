Сайт ФАС оказался временно недоступен

Работа официального сайта Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) оказалась нарушена. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

По состоянию на 0:15 мск, доступ к ресурсу fas.gov.ru невозможен, и при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке.

Несмотря на это, сервисы мониторинга работоспособности интернет-ресурсов, такие как Downdetector и «Сбой.рф», пока не фиксируют массовых жалоб на некорректную работу сайта ФАС РФ.

В настоящий момент работа сайта восстановлена.

Сбой зафиксирован в работе сайта МВД России

На днях первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может повторить путь Viber, постепенно теряя свою популярность у российских пользователей. По мнению депутата, WhatsApp может ожидать такая же судьба.

Ранее операторы связи в России запустили безлимитный доступ к Мах.