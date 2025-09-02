Эксперт усомнился в появлении RuStore на iPhone

По мнению ведущего iOS-разработчика Сергея Москвина, высказанному в интервью РИАМО, маловероятно, что Apple будет устанавливать RuStore на свои устройства, поскольку у компании нет соответствующих обязательств.

«Единственное, что могу сказать, это то, что в течение сентября мы ожидаем выход iOS 18.7 и iOS 26. Если вдруг Apple все-таки решится допустить RuStore на iPhone, со стороны компании было бы логично выпустить все необходимые для этого системные изменения в одном из двух вышеупомянутых релизов», – отметил Москвин.

Ранее в телеграм-каналах широко распространялась информация о том, что крупные розничные сети в России продают iPhone с пометкой об отсутствии предустановленного RuStore, указывая на это как на недостаток.

Москвин подчеркнул, что Apple ушла с российского рынка и, следовательно, не имеет оснований для соблюдения местного законодательства о предустановке приложений, передает «РИАМО».

Напоминаем, ранее стало известно, что заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone.