Ученый развеял страшилки о ночной магнитной буре в России

Солнечный ветер ушел в сторону от Земли, поэтому магнитная буря никак не повлияет на людей, сказал в эфире НСН Вадим Коломин, указав метеозависимым людям на психосоматику и нанотеслы.

Жителям Земли не стоит паниковать из-за магнитной бури, которая ожидается в ночь на 2 сентября, заявил в интервью НСН заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин.

По данным сервиса «Яндекс погода», с полуночи 2 сентября в Москве ожидается геомагнитная буря с Кр-индексом 6, интенсивность которой к 9 утра достигнет Кр-индекса 7, что характеризуется как «сильная буря». Региональные СМИ пестрят заголовками о грядущих ужасных катаклизмах. Однако Коломин успокоил россиян.

«Много кто что-то говорит, но на самом деле была вспышечка на Солнце. Исходя из мощности, которую эта вспышка произвела, мы называем ее не геоэффективной. Это означает, что основной поток солнечного ветра пошел немного в сторону от Земли. Мы сегодня ждем магнитную бурю средней интенсивности - по шкале интенсивности G2-G3 максимум. Всего пять шкал интенсивности: G5 - это максимальная магнитная буря, G1 – минимальная. Сегодня ночью и завтра до обеда мы ожидаем интенсивность G2, с небольшой вероятностью она дойдет до G3. На людей это никак не повлияет. Будет некоторое ухудшения связи, особенно в северных широтах, возможно, сбои навигации, но ничего экстраординарного», - заверил ученый.

По его словам, влияние магнитных бурь на людей не доказано и, скорее, связано с психосоматикой.

«Во время магнитных бурь всегда задают вопрос, как вспышки на Солнце влияют на людей? Мы деликатно говорим, что достоверных данных о влиянии на людей у нас нет. Это психосоматика. Это физика: интенсивность изменения магнитного поля, доходящая до Земли, измеряется в нанотеслах, которые человек никак не чувствует», - заключил собеседник НСН.

Астроном Владимир Сурдин ранее объяснил «Радиоточке НСН», что поверхность Солнца «бурлит, таскает и перекручивает магнитные поля», однако влияние этих явлений на организм человека никак научно не доказано. По его словам, на здоровье влияет не Солнце, а скачки атмосферного давления.