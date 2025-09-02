Во Франции обнаружен "дубликат" мавзолея римского императора Августа

Французские археологи сделали неожиданное открытие во время раскопок в Сен-Ромен-ан-Галь, неподалеку от Лиона. Им удалось обнаружить прекрасно сохранившийся мавзолей I века н. э., который оказался почти точной копией знаменитой усыпальницы императора Августа в Риме. По мнению специалистов, столь масштабное сооружение было возведено для представителя местной аристократии, чей высокий статус подчеркивался архитектурой и расположением памятника.

Исследование, о котором сообщает журнал Archaeology, показало, что найденный курганный мавзолей был построен около 50 года н. э. Он возведен по образцу мавзолея Августа - круглого монументального здания, возвышавшегося у реки Тибр. Французская гробница расположена на важном пути в римскую колонию Вену и прекрасно просматривается с Роны, что делало ее символом власти и богатства владельца.

Директор Музея Галло-Ромена Джулия Чуччи отметила, что памятник был своеобразным знаком престижа: "Даже после смерти этот человек продолжал играть заметную роль в жизни общества. Сооружение было видно всем путешественникам, прибывающим в город".

На сегодняшний день во Франции известно всего 18 подобных курганных мавзолеев, но находка из Сен-Ромен-ан-Галь выделяется своей сохранностью и масштабом. Археологи считают ее уникальной: это не только архитектурная "копия" императорской усыпальницы, но и важное свидетельство влияния Рима на Галлию. Личность погребенного пока остается загадкой, но сам памятник ясно указывает на принадлежность к элите Римской империи и стратегическое значение региона.