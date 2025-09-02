Смартфоны по всему миру подорожают

Производители смартфонов по всему миру приготовились поднять цены на новые устройства. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники медиа назвали причиной повышения цен рост себестоимости производства. Это связано с тем, что тайваньская корпорация TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), которая выпускает современные процессоры, уведомила партнеров о росте цен на продукцию на 5-10 процентов. В свою очередь, это повлияет на стоимость новых смартфонов.

Так, процессоры TSMC получат новые iPhone, которые анонсируют в сентябре. Флагманские устройства Samsung Galaxy S26 должны выйти с чипами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, которые также производятся TSMC. Кроме того, процессоры Qualcomm получат многие топовые Android-смартфоны. Вероятно, смартфоны по новым ценам начнут выходить уже до конца 2025 года.

Источники отметили, что производители смартфонов стремятся снизить зависимость от TSMC. В частности, Samsung может вернуться к использованию в устройствах собственных процессоров Exynos, если наладит выпуск конкурентных чипам Qualcomm моделей.

Ранее стало известно, что продажи смартфонов в России неожиданно упали перед 1 сентября. За август россияне приобрели на крупнейших маркетплейсах всего 445,6 тысячи смартфонов.