Новый смартфон Poco с большой батареей оценили дешевле 9 тысяч рублей

Xiaomi представила дешевый смартфон Poco C85, который может похвастаться большим экраном и емким аккумулятором. Об этом сообщает портал GizmoChina.

Новинка оснащена 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей), частотой 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. За производительность Poco C85 отвечает чипсет MediaTek Helio G81-Ultra, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем на 128 или 256 ГБ.

В смартфоне заявлена двойная камера с главным датчиком на 50 Мп, тогда как параметры вспомогательного не раскрываются. Спереди предусмотрена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Гаджет выделяется аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, 3,5-мм аудиоразъема, защиты от влаги и пыли по стандарту IP64 и предустановленная система HyperOS 2. Смартфон имеет толщину менее 8 мм и весит 205 грамм.

Poco C85 уже поступил в продажу по цене от $109 (около 8,7 тыс. руб.).