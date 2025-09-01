В Патагонии найдены останки "охотника на динозавров"

Палеонтологи описали сразу два редких вида древних животных, чьи окаменелости помогли по-новому взглянуть на эволюцию рептилий и динозавров.

Первая находка сделана в Аргентине: команда под руководством Фернандо Новаса из Музея естественных наук имени Бернардино Ривадавии обнаружила останки крупного хищника Kostensuchus atrox, родственного современным крокодилам. Животное достигало длины около 3,5 метра и весило примерно 250 килограммов. Сильные челюсти и массивные зубы позволяли ему охотиться даже на динозавров среднего размера. Эта рептилия жила около 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода, в условиях тёплого и влажного климата Патагонии.

Второе открытие принадлежит международной экспедиции, работавшей в Марокко. Под руководством профессора Ричарда Батлера из Бирмингемского университета исследователи нашли останки нового вида анкилозавра - Spicomellus afer, обитавшего около 168 миллионов лет назад. Особенность этого динозавра - костные шипы, сросшиеся с его рёбрами. Такие структуры ранее никогда не встречались ни у одного другого позвоночного животного. Некоторые шипы достигали 87 сантиметров в длину и образовывали "костяной воротник", усиливающий защиту.

Оба открытия проливают свет на разнообразие древних экосистем и демонстрируют, насколько необычные формы защиты и охоты могли развиваться у древних животных.