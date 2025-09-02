Обнаружены останки уникальных мамонтов

Археологические раскопки на месте строительства Международного аэропорта Фелипе Анхелес под Мехико принесли уникальные открытия. В 2019 году здесь были найдены останки как минимум 110 мамонтов и других доисторических животных. Район когда-то занимала экосистема древнего озера Шалтокан, и новые данные позволяют по-новому взглянуть на эволюцию колумбийского мамонта (Mammuthus columbi), сообщает Phys.org.

Долгое время считалось, что колумбийские мамонты, обитавшие в Северной и Центральной Америке, произошли от гибридизации шерстистого мамонта (M. primigenius) и степного мамонта (M. trogontherii) около 800–400 тысяч лет назад. Однако генетическое исследование, опубликованное в Science, показало, что мексиканские мамонты представляли собой отдельную линию.

Ученые проанализировали митохондриальную ДНК, извлеченную из зубов мамонтов. Это особенно важно, так как в теплом климате генетический материал сохраняется плохо, и до сих пор большинство данных о мамонтах происходило из северных регионов.

Результаты выявили особый кластер, получивший название Clade 1G. Он оказался значительно отличным от других североамериканских линий мамонтов и продемонстрировал глубокую генетическую уникальность. По уровню различий мексиканская группа сопоставима с другими основными линиями мамонтов.

Ученые предложили возможное объяснение: структура митохондриальной ДНК могла существовать еще в популяциях шерстистых мамонтов до их гибридизации со «степной» линией. Радиоуглеродное датирование показало, что эти дивергентные линии существовали в позднем плейстоцене — от 40 до 12,7 тысячи лет назад.

Исследователи подчеркивают: находка демонстрирует, насколько важно изучать окаменелости из разных регионов, включая тропики. Только так можно восстановить полную картину эволюции вымерших видов.