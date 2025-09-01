© Роскосмос

Во вторник, 2 сентября, на Землю обрушится сильная магнитная буря уровня G2-G3. Геомагнитные возмущения, согласно расчетам, начнутся 1 сентября около 23:00 мск и продлятся от 30 до 45 часов, пишет на официальном сайте пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно шкале космической погоды NOAA, бури уровня G3 являются сильными. Они способны приводить к ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации.

Исследователи отметили, что пик геомагнитных возмущений должен быть пройден около полудня 2 сентября, когда геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3.

«Основным признаком прихода солнечной плазмы к Земле станет скачкообразный рост скорости и плотности солнечного ветра, которые можно отслеживать в режиме реального времени по поступающим с орбиты данным. После этого в течение часа должны начать регистрироваться геомагнитные последствия», — уточнили ученые.

По словам астрономов, причиной бури стали вспышка и выброс плазмы на Солнце в направлении Земли, которые специалисты РАН зафиксировали в ночь на 31 августа.

В момент удара по магнитосфере ожидаются полярные сияния, нижняя граница которых может опуститься до 50–55-й параллели.

Таким образом, пояснили ученые, при ясном небе сияния смогут наблюдать жители Москвы, Поволжья, Центрального Черноземья и ряда других регионов.