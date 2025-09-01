Археологи нашли останки с проломленными черепами и связанными руками в Перу

Исследователи в Перу обнаружили человеческие скелеты с проломленными черепами, веревками на шеях и связанными руками на раскопках территории древнего храма. Предполагается, что людей могли использовать в жертвоприношениях.

В могиле нашли тела более 10 человек. Тела лежали там с 400-200 годов до нашей эры. При этом сам возраст храма составляет около 3000 лет. Нанесенные людям травмы характерны для жертвоприношений. При этом их поместили «лицом к земле, что является необычной практикой захоронения в доисторические времена Анд».

Профессор Генри Танталеан из Национального университета Сан-Маркоса, возглавляющий группу археологов, добавил, что в гробнице не нашли никакого погребального инвентаря. В какой-то степени это также ставит под сомнение теорию о простом захоронении, поскольку такие практики обычно сопровождает характерная атрибутика.

Захоронения нашли рядом с храмовым комплексом Пуэмапе на северо-западном побережье страны. В связи с разницей в возрасте строений и останков предполагается, что храм на момент совершенного ритуала уже мог быть заброшен.

— Они, вероятно, были жертвой, принесенной в этом древнем месте поклонения <...> Возможно, (исполнителями жертвоприношения — прим. «ВМ») были люди, жившие в том же районе, хотя у нас также есть гипотеза, что они могли прийти из соседней долины, — отметил Танталеан.

Сейчас ученые проводят изучение скелетов, включая ДНК-тестирование, которое поможет установить личности людей. Команда также анализирует керамику, животных и растения, найденные в храмовом комплексе, пишет Planet Today.

