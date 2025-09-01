Когда взойдет красная Луна: 7 сентября произойдет полное лунное затмение

7 сентября Луна полностью окажется в тени Земли: как и где наблюдать затмение
Главный ночной «фонарь» – Луна потухнет на несколько часов 7 сентября. Астрономы прогнозируют в этот вечер полное лунное затмение, которое произойдет, когда наш естественный спутник окажется закрыт от Солнца тенью Земли. Явление будет видно очень хорошо от Калининграда до Владивостока.
Затмение Луны будет наблюдаться на всём полушарии Земли, обращённом в этот момент к Луне. С территории нашей страны оно будет видно и в западной, и в восточной ее частях.
Небесное шоу продлится в общей сложности почти 5 с половиной часов — начнется в 18:28 и закончиться в 23:55 по московскому времени. Отличить первую фазу можно будет уже с 19:27. Полная теневая фаза затмения продлится чуть больше часа – с 20:31 до 21:53. Самая же темная фаза, когда Луна полностью войдет в тень Земли, начнется в 21:12. Интересно, что даже в этот период Луна не сольется с черным небом, а окрасится в бурый или тёмно-красный оттенок (такое явление также называют «Кровавой Луной»). Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться Солнцем, – его лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере нашей планеты и за счёт этого рассеяния частично достигают Луны.
Почему же Луна окрашивается именно в красный цвет? Это происходит из-за того, что именно лучи оранжево-красной части спектра лучше всего пропускает атмосфера Земли. По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта во время утренней или вечерней зари.
Интересно, что яркость Луны в период затмения может отличаться, во-первых, из-за уровня солнечной активности, во-вторых, из-за того, насколько глубоко вошла Луна в тень Земли, в-третьих, – из-за степени преломления солнечного света в земной атмосфере. Для оценки яркости Луны во время затмения используется шкала Данжона, предложенная астрономом Андре-Луи Данжоном в 1921 году.
Оценка «0» ставится при очень темной, почти невидимой Луне, которая бывает в середине полной фазы. «1» – при сером или коричневатом оттенке, когда наблюдатель с трудом различает ее детали. «2» – при темно-красном или «ржавом» цвете, с темной центральной частью и более яркими краями. «3» – при кирпично-красном затмении, при котором тень имеет ярко-красный или желтый ободок. «4» – при ярком, медно-красном или оранжевом затмении с ярким ободком.
Как правильно подготовиться к наблюдению за Красной Луной
Чтобы лучше наблюдать полное лунное затмение, желательно отъехать подальше от городских огней. Несмотря на то, что затмение будет видно и без оптических приборов, бинокль или любительский телескоп помогут разглядеть на Луне детали лунный морей, гор, кратеров, проследить, как они темнеют, а потом снова освещаются Солнцем. И последний совет тем, кто решиться наблюдать полную фазу затмения: одеться потеплее и приготовить термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть.
Если в Москве затмение можно будет наблюдать с вечера, почти сразу после восхода Луны, над юго-восточным горизонтом, на Урале это будет поздний вечер, в Западной Сибири – Красная Луна покажется около 24 часов, в Восточной Сибири — во второй половине ночи.
К 21:53 Луна начнет выходить из земной тени: сначала Солнце осветит ее восточный край, затем, к 22:57, полностью «включит» ее для нас, и она приобретет привычный яркий блеск.