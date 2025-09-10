В чем разница между морскими и сухопутными черепахами?

Морские и сухопутные черепахи — рептилии с панцирями, но они достаточно разные. Как их можно отличить, и в чем их индивидуальные черты? Портал livescience.com рассказал о черепахах подробнее.

© Unsplash

По сути, большая часть различий между сухопутными и морскими черепахами упирается в их среду обитания. Например, панцири морских черепах обычно расплющены, чтобы им было проще плавать в озерах, реках или океанах. Сухопутные черепахи не плавают, поэтому их панцири больше похожи на купола, что дает им определенные преимущества. Например, на суше черепахи могут случайно перевернуться на спину — но форма панциря поможет им встать назад на ноги. К тому же, внутри купола больше свободного места, благодаря чему некоторые сухопутные черепахи могут втянуть все свои конечности внутрь.

Но у этого правила есть исключения. Так, у плоскопанцирных черепах из Африки форма панциря, как можно догадаться по названию, плоская. Они выработали менее твердый, более пластичный панцирь, который позволяет им быстро прятаться в расщелинах между скалами и «застревать» в них, раздувая собственное тело.

Черепахи, проводящие время и на суше, и в воде, обычно имеют лапы с перепонками, которые подходят и для плавания, и для ходьбы. А вот у полностью морских черепах вместо лап — плавники, тогда как у полностью сухопутных — короткие, толстенькие ноги, которые лучше переносят массу тяжелого панциря и больше подходят для перемещения по песку.

Как правило, морские черепахи всеядны, а сухопутные — в основном травоядные. Из-за того, что водные черепахи могут плавать, им хватает скорости, чтобы ловить добычу в воде — это расширяет их диету. Сухопутные же черепахи известны своей медлительностью, так что им приходится питаться растительностью. Но это не значит, что они совсем не едят мясо: они не могут активно охотиться, но, в теории, не откажутся от мяса, будь то падаль или насекомые.

Сухопутных черепах можно найти на каждом континенте, кроме Австралии и Антарктики; чаще всего, в теплых или жарких регионах, таких как пустыни или джунгли. А морские черепахи обитают в океанах по всей планете: водный образ жизни помогает им выживать даже когда воздух и земля охлаждаются. Им ничего не стоит нырнуть поглубже, где вода может быть теплее, особенно зимой. Некоторые виды даже умеют дышать под водой через клоаку, что дополнительно помогает прятаться под замерзшей водой.