В сети появились изображения аналога Apple Watch Ultra от Realme

Инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал первые рендеры и подробности о новых умных часах Realme Watch 5. Компания Realme, пропустив выпуск серии Watch 4 в прошлом году, похоже, готовится представить совершенно новую модель. Представленные изображения демонстрируют дизайн, который имеет сходство с Apple Watch Ultra. Об этом сообщает издание Xpertpick.

Согласно утечке, Realme Watch 5 будут оснащены квадратным AMOLED-дисплеем диагональю 1,97 дюйма. Разрешение экрана составит 390 на 450 пикселей, а максимальная яркость достигнет 600 нит. Пользователи смогут персонализировать циферблат, выбирая из более чем 300 доступных тем.

За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 460 мАч. Ожидается, что на одном заряде часы смогут проработать до 14 дней в стандартном режиме и до 20 дней в настраиваемом режиме Light Smart Mode. Производитель также обещает пятилетний срок службы батареи.

В плане коммуникаций Realme Watch 5 предложат поддержку Bluetooth-звонков высокой четкости. Среди других функций упоминаются компас, независимый GPS, а также встроенный модуль NFC. Кроме того, часы получат функцию независимой Bluetooth-связи, позволяя пользователям общаться голосом напрямую через часы без необходимости использовать телефон, как по рации.

Realme Watch 5 будут иметь специальный игровой режим, предназначенный для мобильного гейминга, предлагая отслеживание производительности в реальном времени и быстрый доступ к игровым инструментам. Корпус устройства получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Рендеры показывают, что Realme Watch 5 будут доступны в черном корпусе с соответствующим черным ремешком и в серебристом корпусе с серебристым ремешком.

По данным источника, запуск Realme Watch 5 ожидается на мировых рынках. О дате выхода новинки информации нет.