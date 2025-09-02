С россиян начали требовать расписку перед покупкой iPhone

В России начали продавать iPhone с пометкой об отсутствии магазина приложений RuStore и стали просить клиентов подписать документ, подтверждающий согласие с этим и отказ от возможных претензий. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 сентября в РФ вступил в силу закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать возможность свободной установки и обновления отечественных приложений, включая RuStore и мессенджер Max.

В выдаваемой покупателям расписке указывается, что «товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore». Подписывая документ, потребитель соглашается с данным условием и лишается права предъявлять требования на основании ст. 18 закона «О защите прав потребителей».

Требование о предустановке RuStore распространяется не только на устройства Apple, но и на гаджеты других производителей. По данным источников ТАСС, Samsung готов с сентября предустанавливать мессенджер Max на смартфоны и планшеты, а китайские бренды Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также намерены выполнять новые требования.