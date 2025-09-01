В МВД назвали признаки взломанного аккаунта

Странные просьбы, непривычный стиль общения и подозрительные ссылки являются признаками того, что человеку пишут со взломанного аккаунта. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В МВД отметили, что взлом и подмена аккаунтов является одним из самых популярных способов мошенничества. Злоумышленники получают доступ к страницам в мессенджерах или соцсетях и начинают рассылать сообщения от имени настоящего человека. Обычно цель таких действий - заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из СМС, установить "удобное приложение" или перейти по фишинговой ссылке. При этом все выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот прием так опасен.

"Признаки взломанного аккаунта: странные просьбы. "Срочно переведи деньги", "выручай, у меня неприятности", "проголосуй в конкурсе". Непривычный стиль общения. Пишет слишком официально или, наоборот, сухо. Использует слова или эмодзи, которые раньше не применял", - сказали в УБК.

Кроме того, признаками того, что пишут со взломанного аккаунта являются подозрительные ссылки или файлы, изоляция - например, "не звони, я не могу говорить".

"Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы", - добавили в киберполиции.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в УКБ советуют проверить, действительно ли пишет реальный человек или сообщения приходят от афериста. Для этого в ведомстве советуют сменить канал связи. Например, написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере, у мошенников чаще всего нет доступа ко всем каналам сразу. Также можно допустить намеренную "ошибку" - ответить с заведомо неверной деталью. Свой человек поправит, злоумышленник - нет, пояснили в МВД.

Также можно сделать паузу.

"Сделайте "тишину" на 10-15 минут. Мошенники часто сыпят сообщениями, давят срочностью и быстро переключаются на следующую цель", - рассказали в УБК.

Кроме того, в ходе разговора можно попросить уточнить 2-3 детали, которые знает только реальный человек.