Apple анонсировала спортивные наушники Beats Powerbeats Fit

Компания Beats, принадлежащая Apple, анонсировала новые спортивные TWS-наушники Powerbeats Fit, выпустив короткий видеотизер.

Новинка напоминает популярные Beats Fit Pro, представленные в 2021 году.

Особенности

В 16-секундном видео показано, что Powerbeats Fit оснащены дужками-крылышками для надёжной фиксации. Судя по тизеру, они обеспечивают достаточно прочную посадку, чтобы использовать их во время тренировок или занятий спортом. В ролике устройство демонстрируют звёзды американского футбола Сакуон Баркли, Джастин Джефферсон и Джейден Дэниелс.

Технические характеристики Powerbeats Fit пока не раскрыты. Однако предполагается, что наушники получат часть функций Powerbeats Pro 2: измерение сердечного ритма, активное шумоподавление (ANC), режим прозрачности, пространственное звучание, встроенные органы управления и защиту от пота.

Также, вероятно, что новинка будет оснащена чипом Apple H2 (как и Powerbeats Pro 2) и будет совместима как с устройствами Apple, так и с Android-гаджетами.

Сроки выхода, цвета и цена

По словам Apple, Powerbeats Fit выйдут осенью этого года. В тизере показана версия в оранжевом цвете, но, скорее всего, будут доступны и другие варианты. При этом ожидается, что новинка окажется дешевле Powerbeats Pro 2, которые сейчас продаются на Amazon за $250.