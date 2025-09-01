8000 НЛО над военными базами США озадачили Пентагон

Платформа Enigma, на которой пользователи делятся наблюдениями неопознанных летающих объектов, опубликовала новый отчет, охватывающий период с декабря 2022 года по июнь 2025-го. За это время жители США оставили более 8000 сообщений о странных явлениях в небе, из которых 422 касаются загадочных металлических сфер, чаще всего появлявшихся между часом и четырьмя утра.

Многие наблюдения зафиксированы рядом с военными объектами в Нью-Йорке, Калифорнии и Аризоне. Среди очевидцев были и обычные граждане, и пилоты самолетов , и военнослужащие. Люди сообщали, что сферы зависали в воздухе, а затем резко исчезали, набирая невероятную скорость, при этом не оставляя видимых следов. Некоторые объекты удалось снять на видео, а их движение зафиксировали радары.

В Пентагоне такие сообщения воспринимают серьезно: в последние годы министерство обороны США неоднократно рассекречивало данные об НЛО. Большинство случаев находят объяснения - птицы, дроны, метеозонды, мусор, поднятый ветром. Однако часть инцидентов остается загадкой. Так, в ежегодном отчете подразделения AARO (управление по расследованию аномальных явлений) зафиксировано 757 наблюдений НЛО за год, из которых 21 классифицировано как "нераскрытые".

Доктор Шон Киркпатрик, бывший директор AARO, подчеркивает, что видео с НЛО не доказывают существование инопланетян, но могут указывать на технологическую активность других стран.