Индия раскалывается надвое: Россия будет страдать от землетрясений

Индийская континентальная плита раскалывается на две части, что может привести к усилению сейсмической активности, пишет «Царьград».

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили признаки раскола в Северном Тибете. Это подтверждает анализ содержания гелия в источниках и сейсмических волн. Раскол Индии происходит по горизонтали, что ранее считалось невозможным. Аналогичный процесс наблюдается в Восточной Африке, где плиты расходятся вертикально со скоростью около 6,35 мм в год.

В России, особенно на Урале и в Сибири, возможны последствия раскола. Геологоразведчик Станислав Завацки утверждает, что такие процессы происходили и раньше, но они не приводили к катастрофическим последствиям из-за медленного характера.

Директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов прогнозирует увеличение числа землетрясений в ближайшие пять лет, хотя точное место самого сильного землетрясения предсказать сложно. Основные сейсмоопасные зоны в России включают Камчатку, Курилы, Сахалин, Байкал, Алтае-Саянский край и Кавказ.