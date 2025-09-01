В России перед 1 сентября упали продажи смартфонов на маркетплейсах

Объём продаж смартфонов и планшетов на маркетплейсах «Озон», «Яндекс маркет» и Wildberries в России в августе сократился почти на 29% в штучном выражении на фоне прошлогодних показателей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на платформу для аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats.

Отмечается, что за август 2025 года было продано 445,6 тыс. смартфонов и 81,1 тыс. планшетов. В свою очередь, в августе прошлого года маркетплейсы реализовали 633 тыс. смартфонов и почти 101 тыс. планшетов.

