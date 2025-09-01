В Telegram появились аудиостатусы

Мессенджер Telegram представил масштабное обновление, значительно расширяющее возможности персонализации профилей и взаимодействия с контентом. Среди ключевых нововведений – появление аудиостатусов, улучшенный дизайн для Android-устройств, а также ряд функций, касающихся коллекционных подарков и создания стикеров.

Теперь пользователи могут закрепить любой аудиофайл из своих чатов прямо на странице своего профиля. Выбранный трек отображается под фотографией в специальной панели, а при добавлении нескольких композиций формируется полноценный плейлист. Для размещения музыки достаточно воспользоваться кнопкой «Добавить в профиль» в медиаплеере или выбрать соответствующую опцию через меню «Сохранить в…».

Кроме того, владельцы Android-устройств оценят обновленный дизайн профилей с улучшенными анимациями прокрутки, которые ранее были доступны только на iOS. Пользователи также получили возможность самостоятельно выбирать, какая вкладка будет отображаться первой при просмотре их профиля – будь то истории, коллекция подарков или другие разделы. Это настраивается удержанием нужной вкладки и выбором опции «Сделать основной вкладкой».

Значительные изменения коснулись и функционала, связанного с коллекционными подарками. Владельцы эксклюзивных подарков, таких как Plush Pepe, Precious Peach, Durov's Caps и Heart Locket, теперь могут использовать уникальные динамические обои в приватных чатах, причем каждый подарок открывает свою индивидуальную тему.

Помимо этого, появилась опция отправки «звезд» для оплаты апгрейда подарков у друзей, что упрощает их улучшение – доступен специальный фильтр «Не улучшенные» и кнопка для последовательного апгрейда нескольких предметов. Для коллекционеров добавлена статистика стоимости подарков, отображающая их примерную цену перепродажи и расширенную информацию по всей коллекции.

Завершает список новинок мини-приложение @Stickers. Оно позволяет создавать собственные стикеры и эмодзи, эффективно управлять наборами и отслеживать статистику их использования прямо внутри мессенджера.