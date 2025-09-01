Ученые опровергли теорию о метеоритном происхождении озера Чеко

Экспедиция исследовала донные отложения и установила древний возраст водоема

Ученые доказали, что озеро Чеко существовало задолго до падения Тунгусского метеорита в 1908 году. В ходе экспедиции специалисты получили образцы донных отложений, которые опровергли гипотезу об метеоритном происхождении водоема.

С 22 по 25 августа 2025 года исследователи из Института биофизики СО РАН (Красноярск) и Института земной коры СО РАН (Иркутск) провели работы по глубокому бурению озера. В центральной части водоема на глубине 51 метр они извлекли керны общей длиной 11,5 метров.

"Исследования однозначно показали, что мы имеем дело с озерными отложениями, возраст которых исчисляется тысячелетиями", — сообщили участники экспедиции.

Ранее итальянские ученые предполагали, что озеро Чеко образовалось из-за падения фрагмента Тунгусского метеорита. Новые данные опровергли эту гипотезу. Сейчас пробы направлены в лаборатории. Ученые планируют установить точный возраст озера, восстановить климатическую историю региона и поискать следы Тунгусской катастрофы в донных отложениях.