Названы признаки искусственного происхождения межзвездных объектов

Недавнее открытие 3I/ATLAS, третьего из известных межзвездных объектов (МО), породило новый виток дискуссий об их искусственном происхождении. Мнения высказывают все — от случайных YouTube-каналов до профессоров Гарварда — о том, могут ли МО на самом деле быть космическими кораблями, но общее мнение научного сообщества заключается в том, что это не так. Для опровержения этого консенсуса потребовалось бы множество «необычайных доказательств» — и теперь они собраны и систематизированы в статье на arXiv.

Эти доказательства, известные в кругах поиска внеземного разума (SETI) как «техносигнатуры», будут проверяться прежде всего для МО, прилетевших в нашу Солнечную систему. Впрочем, поиски техносигнатур ведутся не только для МО — существуют направления SETI, которые изучают все: от сфер Дайсона вокруг других звезд до попыток найти скрытый Монолит, подобный тому, что был в «Космической одиссее 2001 года», на каком-то из спутников.

Хотя МО давно предсказаны, они все еще остаются относительно новым открытием — и, следовательно, передним флангом соответствующих исследований. В статье выдвигаются четыре различных типа техносигнатур, которые астрономы могли бы обнаружить на одном из них.

Первый тип может показаться очевидным, хотя именно он вызывает столько споров в последние годы. Если МО движется быстро таким образом, который нельзя объяснить гравитацией — это, вероятно, связано с каким-то двигателем, что можно признать техносигнатурой. Ключевое слово здесь — «быстро», поскольку существуют другие силы, которые могут двигать МО медленнее, такие как дегазация или давление излучения. Даже что-то столь незначительное, как изменение его вращения вместо траектории, может быть признаком произвольного управления МО.

Первый обнаруженный МО, Оумуамуа, проявлял некоторое негравитационное ускорение, что вызвало немалый переполох в астрономическом сообществе, но оно, скорее всего, было вызвано комбинацией двух других негравитационных сил, несмотря на множество «сенсационных» видео, заполонивших тогда YouTube.

Второй техносигнатурой может быть неестественный спектр. Потому что инопланетяне определенно покрасили бы свой космический корабль, верно? Но более вероятно, что они могли бы покрыть его каким-то улучшенным материалом или даже иметь что-то столь же обыденное, как иллюминатор, который проявлялся бы в спектрах иначе, чем то, что мы ожидаем от естественного объекта.

Поскольку на борту, вероятно, есть хотя бы компьютеры, он мог бы излучать более сильный инфракрасный (то есть тепловой) сигнал, что также было бы видно в некоторые из наших телескопов. Пока все три МО проявляли только стандартные, естественные спектры — без чего-либо явно необычного в них.

Третьим признаком была бы странная форма. Большинство проектов наших собственных межзвездных кораблей на данный момент требуют гигантского солнечного паруса — поэтому тонкий лист или что-то похожее служило бы верным указанием рукотворную природу. Однако обнаружение формы объекта напрямую затруднено. Ее можно вывести по вращению объекта — хотя, опять же, на это влияют дегазация и давление излучения.

Последней техносигнатурой названа из самых давних практик SETI — передача сигналов. Сигналы от относительно близкого объекта гораздо слабее, чем даже те, что исходят от ближайших звезд, и все равно можно попытаться их обнаружить. Они могли бы поступать в форме радиопередачи или свечения лазера — но в любом случае обнаружение таких сигналов стало бы железным доказательством искусственного происхождения МО.

Предложенные в статье методы отличаются одним преимуществом: все рассмотренные там данные уже вовсю собираются мощными телескопами параллельно с изучением других объектов — то есть не нужны выделение времени наблюдений или специальное оборудование. В этом смысле будущее исследований выглядит особенно многообещающим, поскольку обсерватория Веры Рубин, как ожидается, обнаружит более 50 новых МО в ближайшие десятилетия.

По мере накопления опыта наблюдения за этими межзвездными гостями мы узнаем больше о том, как они обычно выглядят, и это в конечном итоге позволит скорее заметить, если с одним из них действительно будет что-то не так. Так что, возможно, долгожданное подтверждение, что мы не одиноки — всего лишь вопрос времени.