Любой россиянин может быть наказан за поиск запрещенного контента с VPN

Новый закон об ответственности за поиск запрещенного в России контента позволяет оштрафовать любого россиянина, использующего приложения VPN для этих целей.

© Газета.Ru

Об этом рассказал ТАСС адвокат Александр Караваев.

«Закон о поиске экстремистских материалов в Сети комментировали многие, однако мнения чиновников и депутатов источником права не являются, и уж во всяком случае не могут определять правоприменение, поскольку смысл правовой нормы понимается в точном соответствии с ее текстовой формой, когда слова и их значение должны полностью совпадать», — подчеркнул юрист.

Буквальное толкование закона в данном случае свидетельствует о том, что ни один из пользователей сервисов VPN не освобожден от ответственности, отметил Караваев. Для того, чтобы определить, какой материал является запрещенным, необходимо ежедневно сверяться со списками Минюста, чего, по его мнению, никто делать не станет. По словам эксперта, наличие или отсутствие умысла на поиск запрещенной информации будет оцениваться в каждом отдельном случае ФСБ, полицией, и судом.

Адвокат также отметил, что ключевым в правоприменении является неотвратимость наказания и процесс поиска правонарушителей. А в случае нового закона технически невозможно охватить миллионы интернет-пользователей, которые интересуются запрещенной литературой, музыкой и другим контентом. Однако на уровне конкретного человека, к которому уже проявлен интерес, это вполне возможно.

О трех правилах поиска информации в интернете рассказал в интервью «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. По информации эксперта, соблюдение этих простых предписаний позволит полностью обезопасить себя от нарушения норм, введенных новым законом о поиске запрещенного контента.