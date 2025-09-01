Самый большой айсберг в мире раскололся на части

Крупнейший в мире айсберг А23а, находящийся в Южной Атлантике, за летний период значительно уменьшился в размерах и начал разрушаться. По данным специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), ледяной гигант раскололся на части, потеряв около трети своей площади.

© runews24.ru

Как сообщают ученые, за три месяца площадь айсберга сократилась примерно на 1000 квадратных километров, что составляет 36% от его размера в начале антарктической зимы. От основной массы одновременно откололись три крупных фрагмента, площадь каждого из которых варьируется от 60 до 300 квадратных километров. Если в начале июня площадь А23а была сопоставима с территорией Москвы (2730 кв. км), то теперь она уменьшилась до размеров Санкт-Петербурга (1750 кв. км).

В настоящее время дрейфующий айсберг находится примерно в 70 километрах к северу от субантарктического острова Южная Георгия. Его жизненный путь начался в сентябре 1986 года, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. После этого он более 30 лет провел на мели в море Уэдделла.

Активное движение айсберг возобновил в середине ноября 2023 года, когда его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он начал дрейфовать вдоль берегов Антарктического полуострова в сторону моря Скоша. Ученые продолжают внимательно следить за траекторией движения айсберга и процессом его дальнейшего разрушения.Ранее в Израиле нашли самые древние фитили.