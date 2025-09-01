У музыки обнаружили способность к изменению воспоминаний

Международная команда ученых выяснила, что музыка может не только вызывать эмоции и воспоминания, но и напрямую влиять на то, что именно мы запоминаем — общую суть или детали события. Эмоциональное возбуждение, возникающее после прослушивания музыки, способно смещать баланс памяти в сторону «глобального» или «детального» восприятия. Работа опубликована в журнале The Journal of Neuroscience (JN).

В эксперименте участвовали 130 студентов. После просмотра изображений бытовых предметов одни слушали классическую музыку разной эмоциональной окраски, другие — нейтральные звуки или тишину. Позднее их просили отличить уже виденные картинки от новых или похожих.

Выяснилось, что не жанр музыки, а именно изменение уровня эмоционального возбуждения определяло качество памяти. Участники с умеренным ростом возбуждения лучше запоминали мелкие детали, тогда как сильное возбуждение или, наоборот, его снижение помогали удерживать в памяти лишь общий контекст.

Авторы подчеркивают, что это открытие может иметь значение для разработки терапии при нарушениях памяти и настроения. Однако реакция на музыку оказалась сильно индивидуальной: классика не вызывала одинаковых эмоций у всех участников. Поэтому следующий шаг ученые видят в исследованиях с персонализированными музыкальными подборками.