Apple расширила список официально устаревших устройств

Компания Apple обновила свой список устаревших продуктов, добавив в него три модели компьютеров Mac. Среди них оказалась последняя версия 11-дюймового MacBook Air, выпущенная в начале 2015 года, а также 13-дюймовый MacBook Pro 2017 года с четырьмя портами Thunderbolt 3 и 15-дюймовый MacBook Pro того же года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Устройство считается «устаревшим», если с момента прекращения его распространения Apple прошло более семи лет. Как правило, Apple Store и авторизованные сервисные центры не производят ремонт устаревших продуктов. Однако Apple отмечает, что для MacBook может быть доступна замена аккумулятора в течение до 10 лет после прекращения распространения, при условии наличия запчастей.

MacBook Air с 11-дюймовым экраном был снят с производства после мероприятия Apple в октябре 2016 года, когда были представлены первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. Однако, учитывая, что он был добавлен в список устаревших только сейчас, вероятно, он оставался доступным через отдельных реселлеров по крайней мере до 2018 года.

Современные модели MacBook Air предлагаются с диагональю дисплея 13,6 и 15,3 дюйма. Для тех, кто ностальгирует по более компактным ноутбукам, ходят слухи о планах Apple выпустить новый 12,9-дюймовый MacBook, который будет оснащен чипом A18 Pro, используемым в iPhone 16 Pro.

Помимо этого, Apple также внесла модели iPhone 8 Plus с объемом памяти 64 ГБ и 256 ГБ в список «винтажных» продуктов на своем веб-сайте. Устройство считается «винтажным», если с момента прекращения его распространения компанией прошло более пяти лет. Apple Store и авторизованные сервисные центры могут продолжать предлагать ремонт для винтажных продуктов до тех пор, пока они не станут полностью устаревшими через два года, при условии наличия запчастей. iPhone 8 и iPhone 8 Plus были анонсированы в сентябре 2017 года одновременно с iPhone X.