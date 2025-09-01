В Польше обнаружено массовое захоронение эпохи мезолита

Археологи предполагают, что умершие могли замерзнуть, следов насилия на останках нет

В окрестностях польского города Иновроцлав у деревни Орлово строители газопровода случайно обнаружили массовое захоронение. По предварительным оценкам, останки относятся к эпохе мезолита.

По основной версии, умершие были членами одной семьи. В захоронении найдены скелеты двух взрослых и двух детей — примерно семи-восьми и трех-четырех лет. Окончательно установить родство поможет анализ ДНК. Сейчас о возможной семейной связи говорит то, что скелеты словно обнимают друг друга.

Археологи предполагают, что люди могли замерзнуть — следов насилия на останках не обнаружено. Возраст останков пока не определен, но есть предположение, что погребенные жили в восьмом-седьмом тысячелетии до нашей эры. Об этом говорит слой чернозема, который начал формироваться семь-восемь тысяч лет назад.

Среди находок — кремневый стержень для резки, характерный для мезолита. Похожие захоронения ранее находили в Скандинавии, Франции и России (в Карелии). Мезолит, или средний каменный век, в Европе охватывает период от примерно 10 до пяти тысяч лет назад. В то время древние люди активно использовали миниатюрные каменные орудия.

Начало мезолита совпало с окончанием последнего оледенения в Европе. Климат тогда был нестабильным, случались резкие похолодания. Одно из них — колебание Мезокко — произошло около 8200 лет назад. Из-за отступления Лаврентийского ледникового щита в северную Атлантику хлынули массы холодной пресной воды, Гольфстрим ослабел, и поступление тепла на север уменьшилось.