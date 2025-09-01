В Турции нашли сооружения старше Стоунхенджа

Археологи раскопали в Турции древние сооружения, которые могут оказаться одним из самых первых поселений в истории человечества. Открытие сделали в Мендик-Тепе. По словам ученых, они были построены на 7 тысяч лет раньше Стоунхенджа.

Археологический памятник расположен в сельской местности Паямлы в районе Эйюбие в Шанлыурфе. Он входит в сеть доисторических поселений, изучение которых позволяет лучше понять историю ранних человеческих общин Плодородного Полумесяца.

Раскопки начались в 2024 году. За это время археологи обнаружили ряд строений овальной формы, некоторые – с фрагментами искусно украшенных каменных сосудов. Эти артефакты указывают на развитое общество, освоившее сложные методы строительства и художественные техники.

Строения значительно отличались по размеру и функциональному назначению. Одни были жилыми, другие использовались для хранения продуктов, третьи – для ритуальных практик. Некоторые здания достигали 4 – 5 метров в высоту и были оформлены тщательной каменной кладкой.

Археологи предположили, что поселение Мендик-Тепе относится к самым ранним периодам неолита. Возможно, оно появилось раньше других исторических городов в этом регионе, в том числе Гебекли-Тепе, известном как «нулевая точка истории».

Наличие систем переработки зерновых и управления водными ресурсами указало, что общины уже тогда экспериментировали с первичным земледелием. Это стало предвестником сельскохозяйственной «революции» в человеческой истории, сообщает Turkiye Today.

Ранее при раскопках в Турции нашли древнейшую в истории улицу. Ее возраст оценили в 9 750 лет. Находка опровергла представления ученых об устройстве древних поселений считалось, что там нет улиц, а выходы из домов оборудовали на крыше.