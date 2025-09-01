Ученый рассказал о неожиданных находках при изучении долголетия

Профессор-иммунолог Клаудио Франчески выступил с лекцией в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского (РНЦХ). Итальянский исследователь долголетия пришел к выводу, что долгожителям помогает особенная работа щитовидной железы и прием пищи по расписанию, пишет «Комсомольская правда».

Франчески более 30 лет исследовал организмы итальянцев, проживших сто лет и больше. Его команда изучала их образ жизни, ДНК, микрофлору кишечника и обмен веществ. Ученые пришли к выводу, что у долгожителей более качественная репарация генов и мало мутаций в генах, отвечающих за развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Также Франчески считает, что долгожителям помогает сниженная работа щитовидной железы. По его мнению, замедленный обмен веществ уменьшает накопление «поломок» в организме. Замедлять обмен веществ может сниженная выработка гормонов щитовидной железы. У большинства людей сниженная работа этого органа провоцирует заболевания, но в организме долгожителей негативные эффекты нейтрализуются по причинам, пока неизвестным ученым.

Также Франчески отметил, что у всех исследованных им долгожителей был небольшой избыток жира в организме. Ученый назвал жировую ткань «важным эндокринным органом», влияющим на обмен веществ.

Исследователь добавил, что итальянские долгожители «буквально помешаны» на приеме пищи в одно и то же время. Он объяснил, что это очень важно для биоритмов организма и повышает шансы на долголетие. Кроме того, у итальянцев старше ста лет оказалась богатая микрофлора кишечника.

«Практически лучшая из всех, которые мне когда-либо встречались! Потому что она содержит множество видов бактерий. Вообще, с возрастом у человека количество видов бактерий снижается. Но у долгожителей многообразие микрофлоры сохраняется», - рассказал Франчески.

По его словам, микрофлора играет важную роль в защите организма от тяжелых заболеваний. Считается, что поддерживать разнообразие микрофлоры помогают овощи, фрукты, ягоды, бобовые и ферментированные продукты.

Ранее диетолог-эпидемиолог Чжаоли Дай-Келлер из Сиднейского университета рассказала, что сбалансированная диета с низким содержанием соли, качественный сон и проживание в зеленом районе повышают шансы на долголетие. Врач отмечала, что избыток соли в рационе в 3,6 раза повышает риск нарушения физических функций у пожилых людей.