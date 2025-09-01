Найдено древнее свидетельство скрещивания людей и неандертальцев

Международная группа ученых обнаружила самое раннее в мире физическое доказательство скрещивания неандертальцев с современными людьми — останки пятилетнего ребенка возрастом около 140 тысяч лет. Результаты работы опубликованы в журнале l'Anthropologie (l'An).

Находка была сделана еще 90 лет назад в пещере Схул на горе Кармель (Израиль), однако исследование останков провели только сейчас. С помощью микрокомпьютерной томографии специалисты под руководством профессора Израиля Гершковица из Тель-Авивского университета и Анн Дамбрикур-Малассе из Французского национального центра научных исследований создали 3D-модели черепа и челюсти ребенка.

Анализ показал необычное сочетание признаков: общая форма черепа напоминала Homo sapiens, но строение нижней челюсти, анатомия внутреннего уха и особенности кровоснабжения указывали на неандертальское происхождение.

Ученые отмечают, что это открытие отодвигает хронологию межвидовых контактов более чем на 100 тысяч лет назад. До сих пор самым ранним свидетельством считался «ребенок из долины Лапедо» в Португалии возрастом около 28 тысяч лет.

«Генетические исследования показали, что неандертальцы и современные люди обменивались генами от 60 до 40 тысяч лет назад. Сегодня от 2-6% нашего генома связано с неандертальцами. Однако останки из пещеры Схул указывают, что этот процесс начался гораздо раньше», — пояснил профессор Гершковиц.

Исследователи предполагают, что на Ближнем Востоке местные группы неандертальцев постепенно ассимилировались мигрировавшими из Африки Homo sapiens. Этот процесс протекал тысячелетиями и привел к формированию гибридных популяций, следы которых сохранились в костях ребенка из Схул.