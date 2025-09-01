Ученый рассказал об огромном загадочном хищнике в Черном море

Черноморский змей Блэки не совершает нападения на людей. Об этом в беседе с aif.ru заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Специалист пояснил, что таинственный хищник, существование которого подтверждают его фотографии и видеозаписи, предпочитает держаться подальше от людей. По словам Таврического, Блэки питается больными, слабыми дельфинами, «работает как санитар моря». Эксперт также подчеркнул, что Черноморский змей способен стать причиной смерти человека. При встрече с этим существом можно испытать настоящий ужас, отметил собеседник.

«Находили пловцов, здоровых ребят с перекошенным от ужаса лицом. Змей их не трогает, но разрыв сердца происходит от ужаса», — указал специалист.

Таврический наблюдал морского змея Блэки на мысе Фиолент в мае прошлого года. Он заметил в воде тень длиной около десяти метров и через бинокль увидел, что змей поднимает голову. Вскоре катер прибрежной охраны направился в ту сторону, но змей быстро ушел в глубину и исчез.

В интернете есть много публикаций очевидцев, утверждающих, что видели 30-метрового темно-коричневого змея со светлым животом в воде. Например, писатель Всеволод Иванов видел его в 1952 году на берегу Сердоликовой бухты Карадага, а трое свидетелей наблюдали голову змея над морем на высоте 3 метра в 1961 году. Однако научных доказательств существования этого змея не представлено.