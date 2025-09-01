Прозрачные чехлы для iPhone 17 оказались не совсем прозрачными

До презентации iPhone 17 остаются считанные дни, а в сеть уже утекли изображения «прозрачных» чехлов для новых моделей. Однако назвать их полностью прозрачными язык не поворачивается.

© Ferra.ru

В версиях для iPhone 17 Pro и Pro Max задняя часть чехла частично выполнена из непрозрачного белого материала. По словам инсайдеров, это связано с увеличенным блоком камер и необходимостью укрепить конструкцию вокруг модуля MagSafe.

В итоге прозрачной осталась лишь ограниченная часть корпуса, а большая площадь закрыта белым сегментом. Многие пользователи уже раскритиковали новинку, отмечая, что такие аксессуары едва ли можно считать «clear case».

© PhoneArena

Для тех, кто хочет видеть оригинальный дизайн смартфона сквозь чехол, придётся искать решения от сторонних производителей.

Альтернативой станут новые силиконовые чехлы Apple в ярких цветах, а также серия TechWoven, которые будут представлены вместе с линейкой iPhone 17 на презентации 9 сентября.